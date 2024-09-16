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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri turnuvası başlıyor

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Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 14.kez gerçekleşecek Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 11 takım 2 grupta mücadele edecek

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri turnuvası başlıyor
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Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Futbol Turnuvası bugün (17 Eylül 2024, Salı) başlıyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 14.kez gerçekleşecek Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası İrsen Küçük Ortaokulu (eski BTMK) Halı Sahası’nda gerçekleşecek.
Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenecek turnuva, her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.
Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil katılacak tüm takımlara ve hakemlere başarılar dileyerek, Hasan Ramadan Cemil adına yakışır bir şekilde bu yıl da turnuvanın en iyi şekilde gerçekleşmesi arzusunda olduğunu belirtti.
11 TAKIM 2 AYRI GRUPTA MÜCADELE EDECEK
Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Futbol Turnuvası’nda toplam 11 takım iki ayrı grupta mücadele edecek ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar adını yarı finale yazdıracaklar.
Maçlar tek devre lig usulüne göre oynanacak ve 30 Ekim Çarşamba akşamı turnuvanın bitmesi planlanıyor.
İlk hafta maç programı şöyle:
 
1. HAFTA
         A GRUBU - 17 EYLÜL SALI                 
19.00 Sosyal Sigortalar          Sivil Savunma             
20.00 Cezaevi                İlköğretim Dairesi                  
         Devlet Hastanesi - BAY                 
                                              
         B GRUBU - 18 EYLÜL ÇARŞAMBA              
18.00 Cezaevi Haspolat          Dışişleri Dairesi           
19.00 Eğitim Müşavirliği                  Polis GM            
 
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