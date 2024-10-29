Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvasında final günü

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda 1 ayı aşkın süredir devam eden turnuvanın finalinde İlköğretim Dairesi ile Devlet Hastanesi şampiyonluk için karşı karşıya gelecek

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda final maçları bugün oynanacak.

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda 1 ayı aşkın süredir devam eden turnuvanın finalinde İlköğretim Dairesi ile Devlet Hastanesi şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçında ise Eğitim Müşavirliği ile Cezaevi Haspolat takımları mücadele edecek.

ÖDÜL TÖRENİ

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası final maçı sonrası ödül töreni gerçekleşecek. Ramadan Cemil İşletmeleri ve Arçelik Türkiye tarafından her yıl verilen zengin hediyeler ve sürpriz ödüller yarın da sahiplerini bulacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve davetlilerin de katılacağı ödül töreninde katılımcı takımlara, centilmen takımlara, hakemlere ve turnuvaya katkı koyanlara da teşekkür ödülleri takdim edilecek.

FİNAL PROGRAMI (30 EKİM ÇARŞAMBA)

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası‘nda final gecesi (30 Ekim Çarşamba) programı şöyle:

Saat 18.00: (ÜÇÜNCÜLÜK) Eğitim Müşavirliği-Cezaevi Haspolat

Saat 19.00: (ŞAMPİYONLUK) İlköğretim Dairesi-Devlet Hastanesi

