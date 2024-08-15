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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvası kayıtları başladı

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Taşkınköy Halı sahasında gerçekleşecek 14. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası için katılacak daireler 31 Ağustos 2024 gününe kadar kayıt yaptırması gerekiyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Futbol Turnuvası kayıtları başladı
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KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor. Turnuva bu yıl Taşkınköy Halısahasında gerçekleşecek.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.
Bu yıl 14.’sü gerçekleştirilecek olan turnuva için kayıtlar başladı.
Turnuvaya katılacak dairelerin takım temsilcileri en geç 31 Ağustos 2024 gününe kadar kesin kayıt işlemlerini 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıl Öğretmenler takımının şampiyon olduğu turnuva her yıl yoğun katılım ile gerçekleşmekte ve görkemli final gecesi ile zengin hediye ve sürpriz ödüllerin dağıtıldığı tören ile son bulmaktadır.
 
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