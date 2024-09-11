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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri futbol turnuvası başlıyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri futbol turnuvası başlıyor
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirilecek. Bu yıl da yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek olan turnuva, merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına olacak. Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil ile İbrahim Özsoy dün tekrardan bir araya gelerek son çalışmaları yaptı.
Hasan Ramadan Cemil adına yakışır bir şekilde turnuvanın gerçekleşmesi arzusunda olduğunu yineleyen Işın Ramadan Cemil kayıt yaptıran tüm takımlara ve maçlarda gören alacak hakemlere başarılar diledi.
17 EYLÜL SALI BAŞLIYOR
Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Futbol Turnuvası bu yıl 17 Eylül Salı akşamı başlayacak. İrsen Küçük Ortaokulu (Eski BTMK) Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele edecek.
Maçlar tek devre lig usulüne göre oynanacak ve 30 Ekim Çarşamba akşamı turnuvanın bitmesi planlanıyor.
İlk hafta maç programı şöyle:
 
1. HAFTA
A GRUBU - 17 EYLÜL SALI                 
19.00 Sosyal Sigortalar - Sivil Savunma           
20.00 Cezaevi - İlköğretim Dairesi            
         Devlet Hastanesi - BAY                 
                                              
B GRUBU - 18 EYLÜL ÇARŞAMBA              
18.00 Cezaevi Haspolat - Dışişleri Dairesi         
19.00 Eğitim Müşavirliği        -Polis GM           
 
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