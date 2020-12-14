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Harmancı: Türkiye takımlarını destekleme nedenimiz, dışa açılımımızın olmaması

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Mehmet Harmancı,“Türkiye takımlarını bu kadar çok destekleme nedenimiz, dışa açılımımızın olmamasından dolayıdır. Toplumumuz bu şekilde kendisini dışa vuruyor.” açıklamasını yaptı

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Harmancı: Türkiye takımlarını destekleme nedenimiz, dışa açılımımızın olmaması
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu, KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin yenilenen lokaline katkı koyanlara teşekkür yemeği düzenlemişti.
Geceye katılanlar arasında yer alan Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yaptı. Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikle KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin bu binayı bu hale getirmesinden dolayı Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulunu tebrik ederim. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu projeye katkı koyduğumuz için mutluyuz.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Türkiye takımlarını bu kadar çok destekleme nedenimiz, dışa açılımımızın olmamasından dolayıdır. Toplumumuz bu şekilde kendisini dışa vuruyor. Yenicami, Çetinkaya, Kaymaklı veya GG gibi kendi takımlarımızın dışa açılımı olsa kendi kulüplerimize daha bağlı olurduk.”
 
 
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