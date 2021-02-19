Hamitköy’ün Mehmet’i de aşılandı

Sağlık Bakanlığının korona virüs salgınına karşı başlattığı aşılama kampanyası aralıksız devam ediyor.

Futbol sahalarının tanıdık simaları da aşılanmaya devam ederken, futbolumuzun renkli simalarından Mehmet Bostancı da aşılandı.

Hamitköy maçlarının vazgeçilmez siması, Hamitköy’ündownsendromlu taraftarı Mehmet Bostancı, Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Aktivite Merkezinde korona virüs aşısını yaptırdı.

