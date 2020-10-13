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Hamitköylü avcıların köpekleri çiplendirilecek

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Hamitköylü avcıların köpekleri çiplendirilecek
Sami Değirmencioğlu başkanlığındaki Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği yönetim kurulu, büyük av öncesinde köpeklerin çiplendirilmesi çağrısını yaparken, Pazar günü Hamitköy’de çiplerin takılacağını açıkladı.
Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliğinden (HAAB) konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği olarak Pazargün Mandıralar bölgemizde köpeklereçipleri takılacaktır. Köpek çiplerinin takılması için yetkili arkadaşlar bölgeye gelecekler. Tüm avcı arkadaşlar davetlidir. İsteyenler gelip köpeklerine çiplerini taktırabilirler.
Not: Köpek başına ücret 90 TL + İç parazit hapı verilecektir. Köpeklerine çip taktırmak isteyen Cumartesi öğlene kadar 0533 823 59 10 numaralı telefona bilgi vermelidir.”
 
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