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Hamitköylü avcılar, suluklardaki eksiklikleri giderdi

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Hamitköylü avcılar, suluklardaki eksiklikleri giderdi
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Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği, kurak ve sıcak Yaz aylarında doğadaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları için Hamitköy ovasına suluklar yerleştirmişti.
Sulukların rutin olarak su kontrollerini yapan Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği üyeleri, suluklardaki su eksikliklerini gideriyor. Geçtiğimiz gün de Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Sami Değirmencioğlu ile birlik üyesi Kazım Sakallı, Hamitköy ovasındaki sulukları tek tek gezerek, sulukları suyla doldurdu.
 
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