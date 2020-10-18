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Hamitköy’de av köpekleri çiplendi

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Hamitköy’de av köpekleri çiplendi
Sami Değirmencioğlu başkanlığındaki Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği yönetim kurulu, büyük av öncesinde avcıların köpekleriniçiplendirdi.
Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği (HAAB) dün Mandıralar bölgesinde köpeklereçipleri taktırdı. Köpek çiplerinin takılması için Mandıralar bölgesine gelen yetkililer, köpeklerine çiplerini 90 TL karşılığında taktırırlarken, köpekler için parazit hapı da verildi.

 
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