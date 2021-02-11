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Halilibrahim:Motivasyon için spor şart

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Süleyman Halilibrahim,“Egzersiz yapmak için motivasyon bulmakta zorlanıyorsan, endişe etmene gerek yok. Motivasyonunuzu tekrardan kazanmak adına sizler için onlinespor seanslarımız devam etmektedir.” açıklamasını yaptı

Halilibrahim:Motivasyon için spor şart
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Karantina sürecinin sürdüğü bu dönemde online spor antrenmanları ile evde kalan vatandaşlara online spor yaptıran spor eğitmeni Süleyman Halilibrahim’in son antrenman seansına da yoğun katılım oldu.
Süleyman Halilibrahim yaptığı açıklama ile motivasyonu düşen kişilerin, spor yaparak yeniden motivasyonlarını kazanabileceklerini söyledi. Süleyman Halilibrahim’inmotivasyon kazanımı ile ilgili açıklaması şöyle:
“Tüm günü evde geçirdiğimiz şu günlerdeegzersiz yapmak için motivasyon bulmakta zorlanıyorsan, endişe etmene gerek yok. Hepimiz ara sıra motivasyon eksikliği yaşayabiliriz.
Bu noktada rastgele günü yaşamaktansa etkin bir planlama yaparak, sağlığımıza dikkat etmenin yanısıra gün boyu kendinizi iyi hissetmenin çözümü,birçok çalışmada da yer alan egzersiz-uyku-mutluluk ilişkisidir.
Bunun bilincinde olduğumuzdan,motivasyonunuzu tekrardan kazanmak adına sizler için online seanslarımız devam etmektedir.
Seanslarımız googlemeet(herhangi bir aplikasyon indirmenize gerek duymadan)üzerinden olup takımımızın tecrübeli eğitmenleri gözetiminde yapılmaktadır.Seanslarımız herkes açık olup ücretsizdir. Çok Eğlenceli bir o kadar da verimli geçen seanslarımıza katılım linki için bizlere ulaşabilirsiniz.”
 
 
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