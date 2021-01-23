Halilibrahim: Spor yapmak iyi hissettirir

Vücut Geliştirme ve fitness sporcusu, bireysel gelişim antrenörü Süleyman Halilibrahim, pandemi süreci yaşanan bugünlerde spor yapmanın önemli olduğunu açıkladı.

Süleyman Halilibrahim’in açıklaması şöyle:

“Spor yapmak insanın hem beden olarak hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlar.

Uzun süre spor yaptığınız zaman vücut direnciniz artar ve de hastalıklardan korunmaya başlarsınız. Bu nedenle de spor yapmayı asla ihmal etmemelisiniz.

Spor yaparak hem fazla kilolardan kurtulabilir hem de aynı zamanda hastalıklar ile daha kolay bir şekilde savaşabilirsiniz.”

