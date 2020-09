Halilibrahim: SMR teknikleri kurtarıcınız olabilir

Süleyman Halilibrahim “Self MyofascialRelease” (SMR) tekniklerinin Vücut Geliştirme sporu için önemini değerlendirirken,“Salonda olup en az kullanılan ekipmanlardanolan foam roller SMR teknikleri kurtarıcınız olabilir.” ifadesini kullandı

Vücut Geliştirme – Fitness sporcusu ve antrenörü Süleyman Halilibrahim “Self MyofascialRelease” (SMR) tekniklerinin Vücut Geliştirme sporu için önemini değerlendirdi.

Süleyman Halilibrahim’in açıklama ve değerlendirmeleri şöyle:

MYFOCASIAL GEVŞEME (SMR) NEDİR ?

Myofasiyal Gevşetme Terapisi( MyofascialReleaseTherapy),yumuşak doku mobilizasyonu,osteopati,fiziksel terapi,kas enerji çalışmaları,craniosakral terapi ve bunlara benzer tekniklerin kombine edildiği bir manuel terapi tekniğidir.

Fasya bütün vücudu baştan ayağa kesintisiz bir şekilde kaplayan 3 boyutlu Fibrözik bir bağ dokudur. Fasya vücuttaki her kası, kemiği, siniri, kan damarlarını ve vücudun tüm organlarını hücre düzeyine kadar saran bir yapıdır. Bu nedenle vücutta oluşan bir travma duruş bozukluğu veya inflamasyon ile sinirlerde, kaslarda, kemiklerde ya da organlarda anormal basınç sonucu fasyal sistemde bir bozukluk meydana gelebilir

SMR EGZERSİZLERİNİN TEMEL ETKİ MEKANİZMASI:

Amerikan Masaj Terapi Birliğinegöre; SMR egzersizlerinin etkileri masaja benzerdir (Schroeder ve Best, 2015). Bir başka ifadeyle, foamrollerla uygulanan myofasyalgevşetme egzersizleri masaj benzeri bir manipülasyondur. SMR; kas fibrillerindekiödem, şişme ve spazm kaynaklı kassal gerilimi, sertliği ve ağrıyı azaltmaktadır (Schroeder ve Best, 2015). Bu durum sonucunda, yumuşak dokunun restorasyonu sonrasında (kas, ligament ve tendonlar), esneklik ve ROM(Range of Motion-Eklem Hareket Açıklığı) artmaktadır. SMR ya da masaj sonrası resterasyon; kasın viskoelastik yapısının değişmesi, mitokondri oluşumundakiartış ,yeni damar oluşumu (anjiyojenez) ya da dolaşıma kapalı damarların açılımı, kas kan akımının artması neden olur . (Schroeder ve Best, 2015). Aynı zamanda masaj; gevşemeyi arttırmakta, endişeyi azaltmakta ve duygusal durumu desteklemektedir. Bu etkiler masajın psikolojik etkileri olarak bilinmektedir (Arroyo-Morales ve ark., 2008). Anlaşılacağıüzere SMR, masajdan daha etkili ya da yararlı olmayabilir fakat kişinin kendisi tarafından her yerde kolaylıkla uygulanabilmesi tekniği kullanışlı hale getirmektedir .

Fizyolojik ve performans parametrelerine etkileri:

SMR uygulamalarının ardından, laktateliminasyon hızında artış, kas kan akımında artış, oksijenlenme artışı ve çeşitli performans test sonuçlarında (çeviklik, kuvvet, güç, esneklik, ROM vb.) artışıiçerendeğerlendirmeleriiçermektedir.

Vücut geliştirme/fitnessve SMR;

Amerikan Spor Hekimliği Kolejinin Dünya Geneli Fitness Trendleri Araştırmasınagöre Self-MyofasyalRelease (SMR) egzersizleri, son 3 yılın fitnesstrendleri arasında ilk yirmide yer almaktadır. Fitness ve Vücut Geliştirme ile uğraşan birçok sporcuda özellikle squatvb hareketlerde postür bozuklukları,yeterince pumphissayitatın yoksunluğu vemobility sıkıntıları sıklıkla görülen durumlar arasında yer almaktadır.

İşte bu noktada hemen hemen her salonda olup en az kullanılan ekipmanlar arasında yer alan foam roller SMR teknikleri kurtarıcınız olabilir.Spesifik olarak çalışılacak bölgeye yönelik ısınma olarakda kullanılabilen bu teknik sayesinde belkide uzun yıllardır sıkıntı çektiğiniz eksik kas gruplarını geliştirebilirsiniz.Bu şekilde çok daha estetik,sağlıklı ve orantılı bir gelişim elde edebilirsiniz.

Uzman kişi tarafından gösterilecek FOAM ROLLER -SMR teknikleri özellikle o gün çalışacağınız kas grubuna yönelik hem antrenman öncesi ve hem antrenman sonrası 2 veya 3’er set 20-30 saniye süresince yapabilir.