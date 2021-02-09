Halilibrahim: Pandemide sağlığımız için spor yapıyoruz

Başarılı vücut geliştirme sporcusu ve bireysel gelişim antrenörü Süleyman Halilibrahim’in karantina sürecinde başlattığı ücretsiz online spor antrenmanları devam ediyor.

Her geçen gün daha da artan katılımcı sayısıyla gerçekleşen antrenmanlarla ilgili olarakSüleyman Halilibrahim şu açıklamayı yaptı:

“Pandemidestres atıp,sağlığımız için spor yapıyoruz. Süper ötesi bir seansı geride bıraktık.Herkes yine tek kelime ile harikaydı.

Alarmlarınızı kurun, Perşembe günü saat 18.00’da yine görüşmek üzere… Antrenmanlara katılım ücretsiz olup link için özelden bana ulaşabilirsiniz.”

