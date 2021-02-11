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Hakemlik kursuna yoğun katılım

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Cimnastik Federasyonu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile düzenlediği Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursuna yoğun katılım oldu

Hakemlik kursuna yoğun katılım
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile antrenörlerin katılımının zorunlu olduğu Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenledi.
14 Şubat 2021 tarihinekadardevam edecek olan 4 günlük kursa ülkenin her tarafından antrenörler büyük ilgi gösterdiler. KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı 50 antrenör, hakemlik kursuna katılarak, yeni bilgiler edindiler.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili yaptığı açıklamada “Cimnastik ailesi olarak amacımız; çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirirken, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda da antrenörler olarak kendimizi geliştirip, bilgilerimize yenileri eklemek de en önemli görevlerimizdendir. Ben kursa katılan tüm antrenörlerimize çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
 
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