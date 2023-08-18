banner913
banner932
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
11 0
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
14 0
 
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
65 0
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
16 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
25 0
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
14 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
70 0
banner964

Hafta sonu Karpaz Yarımadası’nda 5’inci geleneksel ada turu yapılıyor

banner476

Polis, bisikletli sporculara polis eskortunun eşlik edeceğini; ayrıca sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu

banner825
Hafta sonu Karpaz Yarımadası’nda 5’inci geleneksel ada turu yapılıyor
banner971
Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından hafta sonu Karpaz Yarımadası’nda düzenlenecek 5’inci geleneksel ada turu nedeniyle polis sıkı önlemler aldı.
Bisiket turu nedeniyle, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünden, Ötüken-Kuzucuk-Yıldırım-Geçitkale-Mallıdağ-Kuzey sahil yolu yol güzergahı boyunca bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek; ayrıca sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamaya göre yarın saat 06.00’da, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünden, Ötüken-Kuzucuk-Yıldırım-Geçitkale-Mallıdağ-Kuzey sahil yolu yol güzergahı takip edilerek Dipkarpaz köyüne gidilecek.
Pazar günü ise yine aynı saatte Dipkarpaz köyünden başlayarak, Sipahi-Kaleburnu-Avtepe-Derince-Ziyamet-Kumyalı-Mehmetçik-Yedikonuk-Kilitkaya-Ergazi-Ardahan-İskele yol güzergahı takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önüne gelinecek ve ada turu burada sona erecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.