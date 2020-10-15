Güzelyurt’un kikboksçuları

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt’ta kikboksa gönül vermiş olan 2 kadın sporcu Hatice Yurtcan ile Vedia Serin, düzenli olarak antrenman yapıyorlar.

Güzelyurt’ta çim sahada çalışan Hatice Yurtcan ile Vedia Serin, Güzelyurt’ta kikboks kulübü olmadığı için bireysel olarak çalıştıklarını söylediler. Kikboks sporunun Güzelyurt’ta yayılması için salonda çalışma imkanının sağlanması gerektiğine dikkat çeken kikboks yaparak hem spor yaptıklarını hem de sağlıklarını koruduklarını belirttiler.

