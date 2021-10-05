Güzelyurt Kupasında 1. etap tamamlandı

Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakalarının 1. etabı Doğancı Poligonundabaşarılı atışlarla tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Güzelyurt Kupası müsabakalarının 1. etabı tamamlandı.

02-03 Ekim tarihlerinde Skeet branşı, Doğancı Poligonunda gerçekleşti. Atıcılık Federasyonundan yapılan yarışma ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“Müsabaka Poligonu, işletmecisi olan Doğancı Avcılık Atıcılık Birliği tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında Olimpik standartlarda hizmet sağlanmıştır.

Atıcı sporcular iki gün süren Skeet müsabakasında tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapmıştır. Birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlı sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlendi. Devam eden kupa müsabakalarının Trap branşı 09-10 Ekim’de Dr Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenecek.

Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.”

