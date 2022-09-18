Güreşte Zafer Kupası Lapta’nın

Yıldızlar Zafer Serbest Müsabakaları’nda Lapta Türk Birliği A ve B kategorisinde birinciliği aldı.
Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılan Yıldızlar Zafer Serbest Güreş Müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, Yıldızlar A B kategorilerinde şampiyon olan Lapta Türk Birliği takımına da kupaları verildi.
A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumluTakım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 140 PUAN
2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 135 PUAN
3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 50 PUAN
Sıkletler
48 Kg: 1- ALYMJAN ORUNBAYEV
51 Kg: 1- BABUR MURTAZAGULOV, 2- HAMZA KIZILTAY
55 Kg: 1- ARDACAN YILMAZ
60 Kg: 1- EMİRHAN GÜNGÖR, 2- AHMET AKYOL, 3- KEREM TAŞ
65 Kg: 1- YAHYA DOĞAN, 2- ADİL İLKMAN
71 Kg: 1- EMİN ARSLAN, 2- YUSUF ÖNDER, 3- YASİR EVRENSEL
80 Kg: 1- ARDA ÇELİK
92 Kg: 1- SERDAR ROZGELDİYEV, 2- YAĞIZ TIĞ
92-110 Kg: 1- MERT ÇOLAK
B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumluTakım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 185 PUAN
2- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 132 PUAN
3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 120 PUAN
Sıkletler
38 – 41 Kg: 1- RESUL GÜNGÖR, 2- NURALİ RAHİMANOV
44 Kg: 1- ÖMER BAYRAKTAR, 2- HAKAN CİHANGİR
48 Kg: 1- SAMİR BAYRAKTAR
52 Kg: 1- ÖZGÜR YILMAZ, 2- EMRE ÜNAL
57 Kg: 1- İBRAHİM DEMİR, 2- MELİH GENCER, 3- KAZIM BAYBURT
62 Kg: 1- ATİLLA ÖZTIRAK, 2- ONUR PAŞA DURMUŞ
68 Kg: 1- HÜSEYİN AYAZ, 2- ALİ ENES AŞKAR, 3- RAMAZAN MUTİ
75 Kg: 1- ÖMER FARUK AKTEPE, 2- MEHMET ŞAHİN, 3- TAHA ÇELİK
85 Kg: 1- ENES ELKONDU, 2- TALHA BAŞARAN
85 – 100 Kg: 1- MUSTAFA AYYILDIZ, 2- ENES AVCILAR
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