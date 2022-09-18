Güreşte Zafer Kupası Lapta’nın

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılan Yıldızlar Zafer Serbest Güreş Müsabakaları sonucunda Lapta Türk Birliği şampiyonluğa ulaştı

Yıldızlar Zafer Serbest Müsabakaları’nda Lapta Türk Birliği A ve B kategorisinde birinciliği aldı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılan Yıldızlar Zafer Serbest Güreş Müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, Yıldızlar A B kategorilerinde şampiyon olan Lapta Türk Birliği takımına da kupaları verildi.

A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumluTakım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 140 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 135 PUAN

3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 50 PUAN

Sıkletler

48 Kg: 1- ALYMJAN ORUNBAYEV

51 Kg: 1- BABUR MURTAZAGULOV, 2- HAMZA KIZILTAY

55 Kg: 1- ARDACAN YILMAZ

60 Kg: 1- EMİRHAN GÜNGÖR, 2- AHMET AKYOL, 3- KEREM TAŞ

65 Kg: 1- YAHYA DOĞAN, 2- ADİL İLKMAN

71 Kg: 1- EMİN ARSLAN, 2- YUSUF ÖNDER, 3- YASİR EVRENSEL

80 Kg: 1- ARDA ÇELİK

92 Kg: 1- SERDAR ROZGELDİYEV, 2- YAĞIZ TIĞ

92-110 Kg: 1- MERT ÇOLAK

B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumluTakım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 185 PUAN

2- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 132 PUAN

3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 120 PUAN

Sıkletler

38 – 41 Kg: 1- RESUL GÜNGÖR, 2- NURALİ RAHİMANOV

44 Kg: 1- ÖMER BAYRAKTAR, 2- HAKAN CİHANGİR

48 Kg: 1- SAMİR BAYRAKTAR

52 Kg: 1- ÖZGÜR YILMAZ, 2- EMRE ÜNAL

57 Kg: 1- İBRAHİM DEMİR, 2- MELİH GENCER, 3- KAZIM BAYBURT

62 Kg: 1- ATİLLA ÖZTIRAK, 2- ONUR PAŞA DURMUŞ

68 Kg: 1- HÜSEYİN AYAZ, 2- ALİ ENES AŞKAR, 3- RAMAZAN MUTİ

75 Kg: 1- ÖMER FARUK AKTEPE, 2- MEHMET ŞAHİN, 3- TAHA ÇELİK

85 Kg: 1- ENES ELKONDU, 2- TALHA BAŞARAN

85 – 100 Kg: 1- MUSTAFA AYYILDIZ, 2- ENES AVCILAR

