Güreşte Raif Kaya Kupası’nı YDÜ aldı

Raif Kaya anısına düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları’nda Yakın Doğu Üniversitesi birinciliği kazandı.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılan Rauf Raif Denktaş Büyükler Ligi’ne dahil müsabakalara, 4 kulüpten güreşçiler katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne birincilik kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar verdi. Derece alan güreşçilere de madalya verildi.
Takım klasmanı şöyle belirlendi:
1. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)
2. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
3. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (BİASK)
4. CyprusBullandLion(CBAL)
Dereceye Giren Güreşçiler;
57 Kg.
1- İsmail Kurşun
2- Şevket Rado
3- Kürşat Dalkıç
61 Kg.
1- Melihcan Çiçek
2- Kemal Kondoz
65 Kg.
1- Ali Kurşun
2- Yiğit Akal
3- Cenk Kaya
70 Kg.
1- MuzaffarNazhmetdınov
2- Ali Reapour
3- Zeki demir
74 Kg.
1- Arif Kondoz
2- Serhat Atlı
79 Kg.
1- Adnan Özcevher
2- İsmail İlkcan Arslan
3- Cuma Yakışıklı
86 Kg.
1- Mehmet Ali Malik Homak
2- Batuhan Gören
3- Doğukan Tunalı
92 Kg.
1- Yunus Emre Kayışkanat
2- Furkan Sönmez
97 Kg.
1- Hazar Şakar
2- Osen Özçelik
3- Halil Bayraklı
125 Kg.
1- BertuTekakpınar
2- HasipMitoğlu
3- Kadirhan Uçar
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