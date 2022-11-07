Güreşte Raif Denktaş Kupası, Özev’in

Merhum milletvekili Raif Denktaş’ın anısına yapılan güreş müsabakalarında Özev Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

Rifat Şener Gençler Güreş Ligi’ne dahil Raif Denktaş Gençler Serbest Güreş Birinciliği, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü yapıldı. KKTC Güreş Federasyonu’nun Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alan müsabakalarda birinci olan Özev’e kupasını, Raif Denktaş’ın kardeşi ve eski milletvekili, bakan Serdar Denktaş verdi. Dereceye giren güreşçilere de madalyaları takdim edildi.

Takım Klasmanı:

1- Özev Spor Kulübü: 187 Puan

2- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 185 Puan

3- Lapta Türk Birliği: 120 Puan

4- Doğu Akdeniz Üniversitesi: 70 Puan

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:

57 Kg: 1- İsmail Kurşun, 2- BaburMurtazagulov, 3- Kürşat Dalkıç

61 Kg: 1- Ali Kurşun, 2- Orhan Önen, 3- Ahmet Akyol

65 Kg; 1- Mertcan Yılmaz, 2- Kerem Taş, 3- Doğukan Özsait

70 Kg: 1- Mehmetali Zeki Demir, 2- Batuhan Ecevit, 3- Mert Cingil

74 Kg: 1- Bilal Serdar Kaya, 2- Yasir Evrensel, 3- Kadir Taliman

79 Kg: 1- Cuma Yakışıklı, 2- Ahmet Altoprak, 3- GörayAkandağ

86 Kg: 1- İsmail Arslan, 2- Cemal Diren, 3- Ataberk Serdar

92 Kg: 1- Serdar Rozgeldiyev, 2- Orhan Bekir Belli, 3- Sedat Yıldırımlar

97 Kg: 1- Mustafa Güven, 2- Mert Çolak

97-125 Kg: 1- Uğur Ön, 2- Onur Öğüt, 3- İrfan Gözütok.

