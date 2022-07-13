Güreşte plaj heyecanı yaşanacak

Güreş Federasyonu, “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları”nın ilkini Lapta Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı’nda düzenliyor.
Federasyonun, 17 Temmuz’da gerçekleştireceği turnuva İbrahim Bahadi anısına yapılacak.
Turnuvada müsabakalar, saat 15:00-15:30 arası yapılacak tartıların ardından saat 16:00’da başlayacak.
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