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Güreşte minderin beyi Doğu Akdeniz Üniversitesi

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Güreşte minderin beyi Doğu Akdeniz Üniversitesi
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen güreş müsabakaları Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı toplamda 185 puanla organizasyonu şampiyon olarak noktaladı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 80 puanla ikinci sırada yer alırken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) de 45 puanla üçüncü basamakta yer aldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımı da 40 puanla dördüncü oldu.
 Alınan sonuçlar şöyle;
57 KG
İsmail Kurşun (DAÜ)
 61 KG
Mertcan Yılmaz (DAÜ)
Şevket Rado (YDÜ)
65 KG
Rasim Aliyev (KSTBÜ)
Cenk Kaya (DAÜ)
Kemal Kondoz (YDÜ)
70 KG
Emirhan Nalbant (GAÜ)
Ali Kurşun (DAÜ)
74 KG
Serhat Atlı (DAÜ)
Ali Korkmaz (GAÜ)
86 KG
Adnan Özcevher (DAÜ)
Arif Kondoz (YDÜ)
YusupjonAddlumalikov (KSTBÜ)
97 KG
Sergen Avcı (YDÜ)
Bahadır Özcan (DAÜ)
125 KG
Derda Torun (DAÜ)
 
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