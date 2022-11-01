Güreşte Bilal İneci Kupası, Lapta’nın

Bilal İneci Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Lapta Türk Birliği iki kategoride birinciliği kazandı.
Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda30 Ekim 2022 Pazar günü yapılan müsabakalarda Lapta Türk Birliği, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nden güreşçiler mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda birinci olan Lapta Türk Birliği’ne kupası, dereceye giren sporculara madalyaları merhum Bilal İneci’nin ailesi tarafından verildi.
Yıldızlar A Kategorisi (2006-2007 Doğumlular)Takım Klasmanı:
1- Lapta Türk Birliği (Ltb) 180 Puan
2- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (Biask) 160 Puan
3- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 85 Puan
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:
41-45 Kg:1- Mehmet Ali Yıldız
51 Kg: 1- Babur Mutazagulov, 2- Alymjan Orunbeyev, 3- Hamza Kızıltay
55 Kg: 1- Ahmet Damlar, 2- Ardacan Yılmaz, 3- Hasan Çatalkaya
60 Kg: 1- Ahmet Akyol, 2- Kerem Taş, 3- Muhammet Ali Çebi
65 Kg: 1- Yahya Doğan, 2- Sami Çolak
71 Kg: 1- Emin Arslan, 2- Yusuf Önder, 3- Ahmet Efehan Özkurt
80 Kg: 1- Yasir Evrensel, 2- Arda Çelik,3- Güray Akandağ
92 Kg: 1- Serdar Rozgeldiyev, 2- Yağız Tığ, 3- Ahmet Buğra Özçelik
92-110 Kg: 1- Mert Çolak, 2- Eren İlkhan Biask
Yıldızlar B Kategorisi (2008-2010 Doğumlular)Takım Klasmanı:
1- Lapta Türk Birliği (Ltb) 205 Puan
2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 127 Puan
3- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (Biask) 57 Puan
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:
38-41 Kg: 1- Nurali Rahmanov, 2- Resul Güngör
48 Kg: 1- Yunus Dilöz
52 Kg: 1- Hasan Emre Damlar, 2- Özgür Yılmaz
57 Kg: 1- İbrahim Demir, 2- Eyüp Köse, 3- Arda Deniz Derin
62 Kg: 1- Atilla Öztırak, 2- Onur Paşa Durmuş
68 KG: 1- Hüseyin Ayaz, 2- Eren Gezer, 3- Ali Enes Aşkal
75 Kg: 1- Ömer Faruk Aktepe, 2- Mehmet Şahin, 3- Hüseyin Sürek
85 Kg: 1- Talha Başaran, 2- Enes Baran Elkondu
85-100 Kg: 1- Mustafa Ayyıldız
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