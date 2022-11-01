Güreşte Bilal İneci Kupası, Lapta’nın

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda30 Ekim 2022 Pazar günü yapılanBilal İneci Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Lapta Türk Birliği şampiyon oldu

Bilal İneci Yıldızlar Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Lapta Türk Birliği iki kategoride birinciliği kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda30 Ekim 2022 Pazar günü yapılan müsabakalarda Lapta Türk Birliği, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nden güreşçiler mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda birinci olan Lapta Türk Birliği’ne kupası, dereceye giren sporculara madalyaları merhum Bilal İneci’nin ailesi tarafından verildi.

Yıldızlar A Kategorisi (2006-2007 Doğumlular)Takım Klasmanı:

1- Lapta Türk Birliği (Ltb) 180 Puan

2- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (Biask) 160 Puan

3- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 85 Puan

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:

41-45 Kg:1- Mehmet Ali Yıldız

51 Kg: 1- Babur Mutazagulov, 2- Alymjan Orunbeyev, 3- Hamza Kızıltay

55 Kg: 1- Ahmet Damlar, 2- Ardacan Yılmaz, 3- Hasan Çatalkaya

60 Kg: 1- Ahmet Akyol, 2- Kerem Taş, 3- Muhammet Ali Çebi

65 Kg: 1- Yahya Doğan, 2- Sami Çolak

71 Kg: 1- Emin Arslan, 2- Yusuf Önder, 3- Ahmet Efehan Özkurt

80 Kg: 1- Yasir Evrensel, 2- Arda Çelik,3- Güray Akandağ

92 Kg: 1- Serdar Rozgeldiyev, 2- Yağız Tığ, 3- Ahmet Buğra Özçelik

92-110 Kg: 1- Mert Çolak, 2- Eren İlkhan Biask

Yıldızlar B Kategorisi (2008-2010 Doğumlular)Takım Klasmanı:

1- Lapta Türk Birliği (Ltb) 205 Puan

2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 127 Puan

3- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (Biask) 57 Puan

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:

38-41 Kg: 1- Nurali Rahmanov, 2- Resul Güngör

48 Kg: 1- Yunus Dilöz

52 Kg: 1- Hasan Emre Damlar, 2- Özgür Yılmaz

57 Kg: 1- İbrahim Demir, 2- Eyüp Köse, 3- Arda Deniz Derin

62 Kg: 1- Atilla Öztırak, 2- Onur Paşa Durmuş

68 KG: 1- Hüseyin Ayaz, 2- Eren Gezer, 3- Ali Enes Aşkal

75 Kg: 1- Ömer Faruk Aktepe, 2- Mehmet Şahin, 3- Hüseyin Sürek

85 Kg: 1- Talha Başaran, 2- Enes Baran Elkondu

85-100 Kg: 1- Mustafa Ayyıldız



