Güreşte Ali Akyüz Kupası’nı Büyükkonuk kazandı

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 27 Ekim 2024 Pazar günü yapılan

Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

TAKIM KLASMANI

1.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 170puan

2.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü:135 puan

3.Umuda Yolculuk:102puan

4.Lapta Türk Birliği:52puan

SIKLETLER

57 kg: 1.Arda Can Yılmaz(LTB), 2.Türkay Özdoğan(LGİK),3.Osman Rustamov(BİASK),4.Efe Biten (LGİK)

61 kg: 1.Kürşat Dalkıç (BİASK), 2. Demir Özkarapınar(LİGK)

65 kg:1.Kadir Azımov(UY),2.Arda Mustafa Uçan(UY), 3.Mehmet Atar(BİASK),4.Ali Abuk(UY)

70 kg:1.Kerem Taş(UY), 2.Hüseyin Ayaz(BİASK), 3.Shverdin Mohammedi(BİASK),4.Osman Çubuk(LTB)

74 kg:1.Yusuf Ege Yıldız (BİASK), 2.Mustafa Yavuz(UY),3.Hüseyin Ekin(LTB)

79 kg:1.Ahmet Efehan Özkurt (LGİK), 2.Oğuzhan Şahin(BİASK), 3.Orunbayev Arman (LGİK)

86 kg:1.Yahya Doğan,2.Osman Can Karakuzu(UY),3.Hasan Arık(UY)

92 kg:1.Yağız Tığ (BİASK), 2.Yusuf Yürük (LGİK), 3.Hacı Osman Koca(BİASK),4.Nihat Hüseyinli(UY)

97 kg:1.Talha Başaran (LGİK)

97-125 kg:1.Ahmet Kurtoğlu(BİASK)

Müsabakalar sonunda birinci gelen takıma kupa ve dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.

Diğer Müsabakalar:

2 Kasım 2024 Cumartesi: Nihat Arslan – Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.

10 Kasım 2024 Pazar: Coşkun Doğan Gençler Serbest Güreş Müsabakaları.

8 Aralık 2024 Pazar: Fikri Kanlıçay – Mustafa Kanlıçay Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.



