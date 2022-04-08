Güreşseverler Derneği’nin genel kurulu 16 Nisan’da

Güreşseverler Derneği Yönetim Kurulu, derneğin yıllık olağan genel kurul toplantısının 16 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılmasını kararlaştırdı. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde (Atatürk Stadyumu) yapılacak toplantı saat 14.30’da başlayacak.

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç. Dr. RifatReşatoğlu, genel kurula dernek üyelerinin ve derneğe üye olmak isteyenlerin katılmalarının özlendiğini belirtti.

Gündem:

1-Açılış

2-Genel kurul başkanlık divanının seçimi (1 Başkan, 2 sekreter)

3-Saygı duruşu ve İstiklal marşı.

4-Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve onaya sunulması

5-Mali raporun okunması ve onaya sunulması

6-Yönetim kurulu seçimi (5 asil ve 3 yedek üye)

7-Denetleme kurulu seçimi (3 üye)

8-Disiplin kurulu seçimi (3 üye)

9–Onursal Başkanlık

10-Dilek ve temenniler ve kapanış



