Güreşseverler Derneği’nde anma

Güreşseverler Derneği, merhum güreş adamları Ali Çerkez ve MertdoğanSoyalan’ı, 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı düzenlenen törenle andı.

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucularından Ali Çerkez’in 16.yıldönümünde güreşseverler bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü lokalinde yapılan anma töreninde, BRT Televizyonu’nda 1998 yılında yayınlanan Ali Çerkez’le ilgili video gösterisi izlendi.

Anma törenine katılanlar, KKTC Güreş Federasyonu’na yıllarca antrenör ve hakem olarak hizmet eden ve 2 Temmuz 2021 Çarşamba günü toprağa verilen MertdoğanSoyalan’ı da andı.

Törene katılan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, MertdoğanSoyalan’ı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurguladı ve geçmişte güreşe hizmet verenlerin anılmasının önemine dikkat çekti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr. RifatReşatoğlu, güreşe hizmet verenlere büyük saygı duyduklarını belirterek dernek olarak geçmişe sahip çıkmanın görevleri olduğunu bildirdi.

