banner583
banner676
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
11 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
17 0
 
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
48 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
37 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
98 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
26 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
23 0
banner661
banner682

Güreşseverler Derneği’nde anma

banner476

banner666
Güreşseverler Derneği’nde anma
Güreşseverler Derneği, merhum güreş adamları Ali Çerkez ve MertdoğanSoyalan’ı, 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı düzenlenen törenle andı.
KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucularından Ali Çerkez’in 16.yıldönümünde güreşseverler bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü lokalinde yapılan anma töreninde, BRT Televizyonu’nda 1998 yılında yayınlanan Ali Çerkez’le ilgili video gösterisi izlendi.
Anma törenine katılanlar, KKTC Güreş Federasyonu’na yıllarca antrenör ve hakem olarak hizmet eden ve 2 Temmuz 2021 Çarşamba günü toprağa verilen MertdoğanSoyalan’ı da andı.
Törene katılan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, MertdoğanSoyalan’ı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurguladı ve geçmişte güreşe hizmet verenlerin anılmasının önemine dikkat çekti.
Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr. RifatReşatoğlu, güreşe hizmet verenlere büyük saygı duyduklarını belirterek dernek olarak geçmişe sahip çıkmanın görevleri olduğunu bildirdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.