Güreşseverler Derneği, Çetin Özyıldız’ı ödüllendirdi

Güreşseverler Derneği’nin 17.Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü, Çetin Özyıldız’a verildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde 24 Eylül 2022 Cumartesi günü yapılan törende, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener’le ilgili video gösterimi sunuldu.

Güreşseverler Derneği Başkanı Rifat Reşatoğlu, Rifat Şener’in hayatıyla ilgili olarak özet bilgi verdi.

Reşatoğlu, konuşmasının sonunda törene katılanlara teşekkürlerini sunarken şunları söyledi:

“Yaşamının son günlerine kadar sorumlulukla, sebatla ve doğru bildiği ilkelerinden sapmadan, efendi, ancak hiç kimsenin önünde eğilmeyen bir mizaçla toplumsal uğraşılarda bulunan, herkesin sevip saydığı halk ve spor adamı Rifat Şener’i vefatının 20.yılında bir kez daha rahmet ve minnetle andık. ”

Güreşe sporcu, yönetici, antrenör ve hakem olarak yıllarca hizmet veren Çetin Özyıldız’ın özgeçmişinin okunmasından sonra Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü sunuldu. Çetin Özyıldız’a ödül plaketini Yakın Doğu Bankası Temsilcisi Timuçin Samancıoğlu verdi.

Son olarak Çetin Özyıldız’a bir sürpriz video gösterisi sunuldu. Beşinci kez Dünya Güreş Şampiyonu olan Rıza Kayaalp’ın Çetin Özyıldız’ı kutlayan görüntülü mesajı duyguyla izledi.