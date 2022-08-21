Güreşçiler Yeniboğaziçi Plajı’nda güreşti

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajında Büyükler ve Yıldızlar plaj güreş müsabakası yapıldı.

Cumartesi günü Yeniboğaziçi Belediyesi Halk plajında gerçekleştirilen 61 güreşçinin katıldığı güreşlere ilgi büyük oldu. Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar gelecek yıldan itibaren plaj güreşlerinin de festival kapsamına alınacağını söyledi. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Güreş Federasyonu eski Başkanı Hüseyin Kavaz, güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları ise:

A. KadınYıldızlar Kategorisi :

39 – 55 Kg.

1- SİMAL ÇİFTSÜREN

2- BEYZA NUR ÇİFTSÜREN

3- AYŞENUR AŞAN – NEHİR ARICI

56 – 65 Kg.

1- GÖZDE ÖZEL

2- ÇİÇEK ARIK

66 – 75 Kg.

1- SUDENAZ DEMİRTAŞ

B. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 90 PUAN

2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 80 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 35 PUAN

4- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 25 PUAN

39 – 55 Kg.

1- HAMZA KIZILTAY

2- ALYMJAN ORUNBAYEV

3- ARDACAN YILMAZ

56 – 65 Kg.

1- YAHYA DOĞAN

2- SAMİ ÇOLAK

3- EGE DENİZER

66 – 75 Kg.

1. EMİN ARSLAN

2. YASİN EVRENSEL

3. YUSUF ÖNDER

76 – 90 Kg.

1- SERDAR ROZGELDİYEV

2- YAĞIZ TIĞ

3- SEDAT YILDIRIMLAR

91 – 110 Kg.

1- MERT ÇOLAK

C. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 115 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 70 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 20 PUAN

4- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 20 PUAN

39 – 55 Kg.

1- MUHAMMET MELİH GENCER

2- NURALİ NARİMANOV

3- HÜSEYİN ÖZTEP

56 – 65 Kg.

1- BÜNYAMİN AYAZ

2- ATİLLA ÖZTIRAK

3- ARDA DENİZ DERİN

66 – 75 Kg.

1- RAMAZAN MUTİ

2- AHMET KUROĞLU

76 – 85 Kg.

1- ENES BARAN ELKONDU

2- İSMAİL ARSLAN

86 – 100 Kg.

1- MUSTAFA AYYILDIZ

2- DOĞUKAN YILDIRIMLAR

3- ENES AVCILAR

D. Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu.

Takım Klasmanı:

1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 70 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 40 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 15 PUAN

4- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ 10 PUAN

5- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 8 PUAN

50 – 65 Kg.

1- ALİ KURŞUN

2- ORHAN ÖNEN

3- ROZİ MURAT

66 – 75 Kg.

1- OKAN KIRDAĞ

2- SERHAT ATLI

3- MEHMET ALİ ZEKİ DEMİR

76 – 90 Kg.

1- MALİK HOMAK

2- HÜSEYİN TOKDEMİR

3- EFE YETİMOĞLU

91 – 125 Kg.

1- DERDA TORUN

2- MERT BÜYÜKÖZTÜRK

3- UĞUR ÖN



