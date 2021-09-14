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Gürcistan’da,MMA Şampiyonasında dövüşecekler

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KKTC MMA (Mıxed Martıal Arts) Milli Takımı, Gürcistan’da yapılacak Avrupa MMA Şampiyonasına hazırlanıyor

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Gürcistan’da,MMA Şampiyonasında dövüşecekler
Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun üye olduğu GAMMA (Global Association of Martial Arts) tarafından,Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’na ülkemizi temsilen altı sporcumuz katılıyor.
Çalışmalarını, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda sürdüren KKTC MMA Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor;
Antrenör:
Feyzi KURUMANASTIRLI
Sporcular:
Hasan KURUMANASTIRLI                                  Veteran Sporcu
Mehmet ERDEM                                          Veteran Sporcu                     
Güner ÇAKIN                                              Büyük Sporcu                       
Yusuf Efe YETİMOĞLU                             Genç Sporcu
Batuhan Nihat CERİT                                  Genç Sporcu 
 
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