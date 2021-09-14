Gürcistan’da,MMA Şampiyonasında dövüşecekler

KKTC MMA (Mıxed Martıal Arts) Milli Takımı, Gürcistan’da yapılacak Avrupa MMA Şampiyonasına hazırlanıyor

Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 05-09 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak.

KKTC Kickboks Federasyonu’nun üye olduğu GAMMA (Global Association of Martial Arts) tarafından,Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak Avrupa MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’na ülkemizi temsilen altı sporcumuz katılıyor.

Çalışmalarını, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda sürdüren KKTC MMA Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor;

Antrenör:

Feyzi KURUMANASTIRLI

Sporcular:

Hasan KURUMANASTIRLI Veteran Sporcu

Mehmet ERDEM Veteran Sporcu

Güner ÇAKIN Büyük Sporcu

Yusuf Efe YETİMOĞLU Genç Sporcu

Batuhan Nihat CERİT Genç Sporcu

