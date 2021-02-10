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Gürcenk: Sporcular fiziken ve ruhen çöküyor

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Mehmet Gürcenk, yaptığı açıklama ile ülkemizde bireysel sporlarda elit düzeyde olan ve bir profesyonel gibi çalışan sporcuların hem fiziksel hem ruhen çökme noktasında olduklarını söyledi

Gürcenk: Sporcular fiziken ve ruhen çöküyor
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Başarılı yüzme antrenörü, Yakın Doğu Üniversitesi yüzme takımı antrenörü Mehmet Gürcenk, sosyal medyada yaptığı açıklama ile ülkemizde bireysel sporlarda elit düzeyde olan ve bir profesyonel gibi çalışan sporcuların bir yıldır hem fiziksel hem ruhen çökme noktasında olduklarını söyledi.
Mehmet Gürcenk
“Şu an Türkiye'de ve Dünya'da kısıtlamalar olsa bile spor müsabakaları ve antrenmanlar devam etmekte, sporcular kendini geliştirmektedirler.Böylece var olan düzey ve müsabaka katılım barajları da doğal olarak yükselmektedir.
Ülkemizde özellikle bireysel sporlarda elit düzeyde olan ve bir profesyonel gibi çalışan,para harcayan sporcular resmen bir yıldır hem fiziksel hem ruhen çökme noktasındadırlar.
Yani bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda olan bu sporculara hijyen ve mesafe kuralına bakılarak ant yapması sağlanamaz mıydı? Bu imkanları bu çocuklara vermek bu kadar zor muydu? 
 
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