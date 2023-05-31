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Günışığı çocukları, cimnastikle parladı

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Günışığı çocukları, cimnastikle parladı
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, federasyona bağlı kulüpler ve okul öncesi eğitim merkezleri ile birlikte yürüttüğü Yetenek Avcısı projemiz kapsamında yılsonu gösterileri yapılmaya devam ediyor.
Yılsonu gösterilerini bizzat izleyip, tüm çocuklara madalyalarını takan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Yetenek Avcısı proje ve gösteriler hakkında şunları söyledi:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak amacımız, 3 yaşından başlayarak çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlık birer birey olmalarını sağlamaktır.
Bunun için çalışırken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen Lefkoşa Cimnastik Kulübüne, Günışığı Okul Öncesi Eğitim Merkezine, GüncanCanbilek’e, çocuklarımıza, hocalarımıza, antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”
 
 
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