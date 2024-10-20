GTF Müsabakaları tamamlandı

Büyük coşku tezehurat ve yoğun ilgi içinde geçen müsabakalarda dünya şampiyonlarının teknik çekişmeleri müsabakalara damgasını vurdu

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde düzenlenen üç uluslararası etkinlikten 21. GTF Avrasya Şampiyonası dün yapıldı.

Girne Avrasya Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonada KKTC Şampiyon olurken, Bulgaristan ikinci, Rusya üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini GTF Başkanı Linda Park, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Bulgaristan’dan Grand Master GrasamirGenginov, ve Ülke temsilcileri verdiler.

Büyük coşku tezehurat ve yoğun ilgi içinde geçen müsabakalarda dünya şampiyonlarının teknik çekişmeleri müsabakalara damgasını vurdu.

Organizasyonda final günü

Organizasyonda Pazar saat 10.00 da 9.WBMF (Budo) Renkli kuşaklar Müsabakaları yapılacak.

Aynı akşam saat 17.00’de Finaller, Taekwondo Karate gösterileri sonunda gerçekleştirilecek ödül töreninde kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarfındanverilecek.



GTF Bayan Hyong Siyah Kuşak

1.Melek Ünver(KKTC)

2.Gabriella Tsenkova(BULGAR)



GTF Hyong Bayan Siyah Kuşak

1. Kategori

1.Denka Katzaarska (BULGAR)

2.Açelya Ergin(KKTC)



2. Kategori

1.Zeynep Keskin(KKTC)

2.Monika Tsenkova(BULGAR)



3. Kategori

1.Zaliha Arapcıoğlu(KKTC)

2.Zeynep Kürekçi(KKTC)

3.Zeynep Karakuş(TC)



4. Kategori

1.Defne Okçu(KKTC)

2.Tuvana Korkmaz(TC)



GTF Erkek Hyong

1. Kategori

1.Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

2.Alecsander Kautz(RUSYA)

3.Ömer Güneysu(TC)



2. Kategori

1.Sam Norazi(KKTC)

2.Rüzgar Aydın(TC)



3. Kategori

1.Ali Arpacıoğlu(KKTC)

2.Yaman Doruk Durmaz(KKTC)

3.Enes Topkara(TC)



Bayanlar Hyong

1. Kategori

1.Zeynep Vera Eyice(KKTC)

2.Rojbin Özer (KKTC)

3.Cemre Alan(TC)



2. Kategori

1.Daria Shyrusheska(KKTC)

2. Hira Kürekçi(KKTC)

3.Rabia Tarım(KKTC)



Çiftler Karışık Hyong

1. Kategori

1.Daria Shyaushevska- Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

2.Zeliha Arpacıoğlu-Ali Arpacıoğlu(KKTC)



2. Kategori

Çiftler Karışık Hyong

1.Defne Okçu-Sam Norouza(KKTC)



3. Kategori

Çiftler Karışık Hyong

1.Melek Ünver- Serdar Çakır(KKTC)

2.Zeynep Kürekçi-Yaman Doruk Durmaz(KKTC)



Genç Erkek Takım Hyong

1.Şakir Arınç Yağızsoy(KKTC)

2.Ali Arpacıoğlu(KKTC)

3.Yaman Doruk Durmaz(KKTC)



Genç Bayan Takım Hyong

1.Melek Ünver(KKTC)

2.Zeliha Arpacıoğlu(KKTC)

3.Daria Shymushevska(KKTC)



GTF Erkek Müsabaka Siyah Kuşak

1.Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

2.Alexsander Kauts(RUSYA)



GTF Bayan Müsabaka Siyah Kuşak

1. Kategori

1.Melek Ünver (KKTC)

2.Monika Tsenova (BULGAR)



GTF Bayan Müsabaka Siyah Kuşak

2. Kategori

1.Gabriela Tsenkova(BULGAR)

2.Zeynep Keskin(KKTC)





GTF Bayan Müsabaka Siyah Kuşak

1. Kategori

1.Zeliha Apacıoğlu(KKTC)

2.Zeynep Kürekçi(KKTC)



GTF Bayan Müsabaka Siyah Kuşak

2. Kategori

1.Daria Shyvushevska(KKTC)

2.Beyzanur Sütçü(TC)

3.Hira Kürekçi(KKTC)

