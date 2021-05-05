Green Pedal Bisiklet Kulübü, bisiklet farkındalığı yaratmak adına yollarda değişime gidilmesi hedefiyle “Yolumuz AÇIK, Ada'mız YEŞİL olsun." sloganıyla Green Pedal kentsel dönüşüm komitesi kurdu

Green Pedal Bisiklet Kulübün kurulmasının ardından yaptığı faaliyetleri dikkat çekerken, kulüp tesisleşmeye yönelik projeler geliştirmeye başladı.

Green Pedal Bike &Coffee Shop Projesini hayata geçirmesinin ardından Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından bu kezde yeni bir komite kuruldu. “Yolumuz AÇIK, Ada'mız YEŞİL olsun." sloganıyla Green Pedal Kentsel Dönüşüm Komitesi kuruldu.

Komitenin kurulma amacı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde bisiklet farkındalığı, giderek artmasına rağmen yeterli düzeyde değildir. Sadece spor amaçlı değil, ulaşım amaçlı da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliktir.

Ülkemizin ne şehir içi ne de şehirlerarası yolları buna müsait değildir. Büyük değişikliklerin yapılması ütopik bir hedef gibi görünse de bir yerden başlamak şarttır düşüncesiyle bizler Green Pedal olarak bu konuda sorumluluğumuz olduğunu düşünerek yola çıktık.

Her fırsatta, sadece bir spor kulübü değil, bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu vurguluyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda, katkı koymak isteyen herkesle çalışmaya hazırız.

Komitemizde çeşitli meslek gruplarından gönüllüler bulunmaktadır. Tek amacımız, ülkemizin daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha modern bir yapıya kavuşmasıdır.Komitemiz, Ada'mıza ve hepimize hayırlı olsun.”

Green Pedal Cycling Kentsel Dönüşüm Komitesi şu isimlerden oluştu:

“Ahmet Hıdıroğlu, Hasan Kaymakam, Kerem Eti, Pınar Sabancı, Sevgi Baykan Gülhan, Özgür Gülhan, Mehmet Öngün, Sercan Tekkan, Hüseyin Erdoğdu”

