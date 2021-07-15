Green Pedal, genel kurul yapacak

Green Pedal Bisiklet Kulübü, 30 Temmuz 2021 Cuma günü olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.
Tüm üyelerin oy kullanabileceklerigenel kurulYakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Konferans Salonunda Saat:18:00’de başlayacak.
Organize ettiği bisiklet etkinlikleri ve sosyal konulardaki duyarlılığı ile bilinen Green Pedal Bisiklet Kulübü, İskele bölgesinin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri oldu.
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