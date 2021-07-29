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Green Pedal genel kurul gerçekleştirilecek

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Green Pedal Cycling olağanüstü genel kurulu öncesinde yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu belirlendi

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Green Pedal genel kurul gerçekleştirilecek
Green Pedal Cycling olağanüstü genel kurulu,30 Temmuz 2021 Cuma günü Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Konferans Salonunda yapılacak.Toplantıya katılacakların 3 günlük antijen veya 7 günlük PCR sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek.
Yönetim kurulu üyeliğine başvuru için tanınan süre dolarken, seçime gerek duyulmadan görev yapacak yeni yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulunda Akın Cellatoğlu, Ebru Kaptan, Erhan Bolkan, Gülbahar Özkan, Hasan Kaymakam, İnsel Paralik, Özgür Gülhan, Sinan Arkar, Şevki Pırlanta görev yapacak.
Genel kurul toplantı programı aşağıdaki gibidir:
1- Divan başkanlığının oluşturulması
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Dernek sözcüsünün konuşması
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Mali raporun okunması ve aklanması
6- Yeni yönetim kurulunun oluşturulması ( 9 asil + 3 yedek üye)
7- Denetleme kurulunun oluşturulması (3 asil + 1 yedek)
8- Dilek ve temenniler
 
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