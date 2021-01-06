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Gönyeli Store mağazası açacak

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Gönyeli Store mağazası açacak
Gökhan KUZU
Gönyeli Spor Kulübünde Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirecek çalışmalara başlarken, Gönyeli Store mağazasını açmak için girişim başlattı.
Gönyeli kulübünün takım formaları, eşofman, tişört, atkı ve birçok çeşit ürün, Gönyeli kulübü logolu olarak satışa sunulacak. Gönyeli yönetim kurulu, Gönyeli Store mağazasının açılması konusunda Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli ile de görüşerek, Yalçın Parkta belediyeye ait boş bir dükkanı kiralama isteğini iletecek.
Gönyeli Spor Kulübünde Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, Gönyeli Store mağazasını açma planlarını hayata geçirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
 
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