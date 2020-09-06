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Golfte şampiyon Portakalcıoğlu&Hodge çifti

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CMC Golf Kulübü Texas Scramble Çiftler Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu&BobHodge çifti oldu

Golfte şampiyon Portakalcıoğlu&Hodge çifti
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda oynanan Texas Scramble Çiftler Turnuvası’nda Engin Portakalcıoğlu-BobHodge Çifti Net 62’lik bir skor ile şampiyonluğu elde etti.
Stroke Play formatında 18 çukur ve % 25 handicap olarak oynanan turnuvada Mike Burgess-ChrisMoores çifti Net 66 ile ikinci olurken yine 66 Net ile Olgun Emirzade-Mahmut Kahraman Çifti üçüncülüğü elde etti.
 
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