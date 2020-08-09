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Golfte Hasan Kasapoğluları şampiyon

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Korineum Golf & Beach Club sahasında oynanan ve Golf Federasyonu Kaptan’ı Feridun Kılıç tarafından organize edilen turnuvada 37 Net ile Hasan Kasapoğluları şampiyon oldu

Golfte Hasan Kasapoğluları şampiyon
Golf Federasyonu Kaptan’ı Feridun Kılıç tarafından organize edilen turnuvada 37 Net ile Hasan Kasapoğluları şampiyon oldu.
Korineum Golf & Beach Club sahasında oynanan ve Golf Federasyonu Kaptan’ı Feridun Kılıç tarafından organize edilen turnuvada 37 Net ile Hasan Kasapoğluları şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan turnuvada ikinciliği 34 Puan ile David Warender alırken, Steve Knight 33 Puan ile üçüncü oldu.Turnuva Gross Birnciliğini ise 23 Puan ile Eillen Brader elde etti. 
Kazananlara ödülleri KKTC Golf Federasyonu Başkanı Hasan Garabli, Onursal Başkan Hasan Öztoprak ve Kaptan Feridun Kılıç tarafından verildi.
 
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