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Golf’te Federasyon Kupası Şampiyonu James McKenna

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Golf’te Federasyon Kupası Şampiyonu James McKenna
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KKTC Golf Federasyonu 2024 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun yedinci turnuvası olan Federasyon Kupası Golf Turnuvası, 29 Eylül Cumartesi gün Korineum sahasında gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu  40 Puan ile James McKenna oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 37 Puan ile Gareth Griffiths alırken, Pauline Mitchell de yine 37 Puan ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 30 Gross Puanı ile Soner Yetkili oldu.
Turnuvadaki diğer özel ödüllerden Kadınlar En Uzun Vuruş ödülünü Çağıl Akpınar alırken, Erkekler En Uzun Vuruş Ödülünü de Alessio Casabona aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü ise Ken Black (1.2 metre) kazandı.
Turnuva sonrası kazanaların kupaları, Golf Federasyonu Başkan’ı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası Cumhuriyet Kupası, 15 Kasım’da oynanacak.
 
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