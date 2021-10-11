Golfte farklı turnuva ilgi gördü

Cross Country Golf Turnuvası farklı formatta gerçekleştirilirken, kazananları RhonaAtkins, Franz Peraus, John Atkins, Özcan Bundak ve John Taylor oldu

CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda 10 Ekim Pazar gün gerçekleşen Cross Country Golf Turnuvası alışılmışın dışında, farklı bir formatta gerçekleşti.

Turnuva, standart başlangıç ve bitiş noktalarının yerleri değiştirilerek, sahanın zorluk derecesi ve mesafeler artırılarak oynandı. Toplam 10 delik olarak oynanan turnuva 3,395 Yardalık bir mesafede oynandı ve World HandicapSystem asasına göre oyuncuların belirlenmiş HandicapIndex’i üzerinden Course Handicap hesaplanarak bunun % 95’i alınarak belirlenen PlayingHandicap’ın yarısı alınarak ekstra vuruş hakkı belirlendi ve skorlar hesaplandı.

Pandemi koşullarındaki sağlık önlemlerine azami önem gösterilerek gerçekleşen turnuvanın kazananları RhonaAtkins, Franz Peraus, John Atkins ve Özcan Bundak ve John Taylor olup özel ödüller alırken; Olgun Emirzade, Hasan Garabli ve ChrisMoores de teselli ödülü aldılar.

Turnuva sonrası ödüller Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Turnuva Organizatörü John Kerry tarafından kazananlara takdim edildi.

