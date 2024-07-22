Golfte Barış Kupası Hasan Garabli’nin

CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi Barış Kupası Golf Turnuvası şampiyonu Hasan Garablli oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 21 Temmuz Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Barış Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Hasan Garabli oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Özcan Bundak 38 Puanla ikinciliği elde ederken, Bob Hodge da 36 Puan ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

CMC Golf Sahasında 28 Temmuz Pazar gün Stableford Turnuvası gerçekleşecek.

