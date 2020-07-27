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Golfte ayın birincisi Bob Hodge

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Golfte ayın birincisi Bob Hodge
CMC Yeşilyurt Golf Sahasında gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal
Golf Turnuvası Şampiyonu 66 Net skoru ile Bob Hodge oldu.
Full Handicap 18 çukur ve Stroke Playformatında gerçekleşen turnuvada ikinciliği 69 Net ile Hasan İlkay elde ederken Rainer Lehmann 72Net ile üçüncü oldu.
Turnuvada birinciliği elde eden Kulüp Kaptanı Bob Hodge’a kupası Kulüp Kaptan Yardımcısı BertanErçin tarafından takdim edildi.
 
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