Golfta, Cumhuriyet Kupası Sofia Raskin’in

Stableford formatında gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası turnuvasında12 yaşındaki yetenek Sofia Raskin birinci olurken, ikincilik Alan Trevethan’ın oldu

KKTC Golf Federasyonu organizasyonu olan Cumhuriyet Kupası, Korineum Golf & Beach Resort Esentepe sahasında oynandı.

Oldukça geniş bir ilgi görerek toplam 64 golfçünün katılımı ile gerçekleştirilen turnuva, Stableford formatında, full handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Turnuva saat 07.30’da Shotgun Start ile 14 farklı Tee’den 4’lü gruplar halinde çıkış yapılarak gerçekleşti. Turnuvanın Net Birincisi mükemmel bir oyun ve 40 Puan ile 12 yaşındaki yetenek Sofia Raskin olurken, Gross Birinciliğini ise 29 Puan ile Soner Yetkili kazandı. Turnuvada Net İkincisi 38 Puan ile Alan Trevethan olurken yine 38 Puan (back nine skor) ile Yong Wu Üçüncü oldu. Turnuvadaki diğer ödüller olan Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş Soner Yetkili, En Uzun Vuruş ise Steve Knight tarafından yapıldı. Kadınlarda ise En Uzun Vuruş Ödülünü Eileen Brader alırken Sofia Raskin Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü kazandı. Turnuva sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Federasyon Başkanı Dr. Hasan Garabli turnuvaya gösterilen yüksek katılım için tüm katılanlara ve turnuvanın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

