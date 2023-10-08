Golf Federasyonu Federasyon Kupası Şampiyonu Sofia Raskin

KKTC Golf Federasyonu 2023 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun yedinci turnuvası olan Federasyon Kupası Golf Turnuvası, 7 Ekim Cumartesi gün Korineum sahasında gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu 37 Puan ile Sofia Raskin oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 36 Puan ile Süha Akpınar alırken, Ali Ratip Doğruer de 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 26 Gross Puanı ile Öznur Karşı aldı. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden Kadınlar En Uzun Vuruş ödülünü Sofia Raskin alırken, Erkekler En Uzun Vuruş Ödülünü de Ertuğ Şevket aldı. Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü ise Aybars Karaatmaca kazandı.

Turnuva sonrası kazanaların kupaları, Golf Federasyonu Başkan’ı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Golf Federasyonu organizasyonunda sezonun son turnuvası Cumhuriyet Kupası, 15 Kasım’da oynanacak.

