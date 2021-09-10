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Gökbilen,Kırgızistan’da eğitim verdi

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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu heyeti ikili ilişkiler kapsamında gittiği Kırgızistanda seminere katılırken, Eyüp Zafer Gökbilen seminerde ders verdi

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Gökbilen,Kırgızistan’da eğitim verdi
KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonubaşkanı Grand Master EyüpZaferGökbilentarafındanGaspromSporSalonu’ndaverilenseminereKazakistan, Kırgızistan, Tataristanve KKTC sporcularıkatıldı.
Yaklaşık 100 civarındasporcununkatıldığıseminerde Grand Master EyüpZaferGökbilen taekwondo hyongpumseve kata hareketlerinden teknikle rgöstererek uygulamalı olarak yaptırdı.
YaklaşıkikisaatsürenseminersonundabirçoksporbranşındafaaliyetgösterenKırgızistan’ın en büyükkulüplerindenbiriolanDordoiKulüpbaşkanıAsgarSalimbekov,EyüpZaferGökbilen’everdiğiseminerdendolayıteşekküretti.
Salimbekov “Seminersporculariçinbüyükşans”
AsgarSalimbekovbutürseminerlerinsporculariçinönemliolduğunuvedünyadayüksekparalarödenerekyapıldığınıbelirterekEyüpZaferGökbilen’inbusemineribedavavermesinin hem kendilerihemdekatılandiğersporculariçinbüyükbirşansolduğunukaydetti.
Gökbilen “Önemliolan Taekwondo”
EyüpZaferGökbilen de herzamanikiülkearasındaikiliilişkilerinönemliolduğunukendisiiçin de taekwondo sporununönemliolduğunubelirterekelindengeldiğincesporcularabilgileriniaktarmakistediğini kaydetti.
 
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