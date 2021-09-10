Gökbilen,Kırgızistan’da eğitim verdi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu heyeti ikili ilişkiler kapsamında gittiği Kırgızistanda seminere katılırken, Eyüp Zafer Gökbilen seminerde ders verdi

KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonubaşkanı Grand Master EyüpZaferGökbilentarafındanGaspromSporSalonu’ndaverilenseminereKazakistan, Kırgızistan, Tataristanve KKTC sporcularıkatıldı.

Yaklaşık 100 civarındasporcununkatıldığıseminerde Grand Master EyüpZaferGökbilen taekwondo hyongpumseve kata hareketlerinden teknikle rgöstererek uygulamalı olarak yaptırdı.

YaklaşıkikisaatsürenseminersonundabirçoksporbranşındafaaliyetgösterenKırgızistan’ın en büyükkulüplerindenbiriolanDordoiKulüpbaşkanıAsgarSalimbekov,EyüpZaferGökbilen’everdiğiseminerdendolayıteşekküretti.

Salimbekov “Seminersporculariçinbüyükşans”

AsgarSalimbekovbutürseminerlerinsporculariçinönemliolduğunuvedünyadayüksekparalarödenerekyapıldığınıbelirterekEyüpZaferGökbilen’inbusemineribedavavermesinin hem kendilerihemdekatılandiğersporculariçinbüyükbirşansolduğunukaydetti.

Gökbilen “Önemliolan Taekwondo”

EyüpZaferGökbilen de herzamanikiülkearasındaikiliilişkilerinönemliolduğunukendisiiçin de taekwondo sporununönemliolduğunubelirterekelindengeldiğincesporcularabilgileriniaktarmakistediğini kaydetti.

