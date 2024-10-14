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Girne Taekwandoda üç uluslararası etkinliğe hazırlanıyor

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Girne Taekwandoda üç uluslararası etkinliğe hazırlanıyor
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KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu 3 önemli uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.
21. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası 34. KKTC WTF Tekvando Şampiyonası ve 9. Dünya Budo Renkli Kuşaklar şampiyonaları 18-20 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek.
18 Ekim’de gerçekleştirilecek 34. WTF Taekwondo Şampiyonası’nın ardından 19 Ekim’de 21. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası yapılacak.
Organizasyonun son gününde ise 9. Dünya Budo Renkli Kuşaklar şampiyonası gerçekleşirken organizasyon aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde gerçekleşecek organizasyona tüm sporseverler davet edilirken GTF başkanı Linda Park’ın da yardımcısı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’in davetini kırmayıp katılacağı açıklandı.
 
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