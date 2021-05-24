Girne Kupasında rekor atış

Atıcılık Federasyonu, Trap Girne Kupası müsabakası gerçekleştirilirken, kadınlar kategorisinde yeni Trap KKTC rekoru kırıldı

Atıcılık Federasyonun pandemi sürecinde revize edilmiş 2021 yılı faaliyet programında yer alan ilk müsabaka Skeet Girne Kupası’nın 2. etabı olan Trap Girne Kupası müsabakası 21-22 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri Özer Boyacı Poligonunda gerçekleştirildi.

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik’in müsabaka ile ilgili açıklaması şöyle:

“Müsabakada ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap Atıcılık Disiplini teknik kuralları uygulandı.

Müsabakada Büyük Erkekler A ve B sınıfları, Genç Erkekler, Veteran Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde yarışan atıcı sporcular iki gün süren müsabakada toplam 125 plak hedefe atışlar yaptılar. Büyük Erkekler A Sınıfı kategorisi atıcıları arasından en iyi puanı elde eden 6 sporcu final atışları yaparak kupanın ilk üç derecesi belirlendi. Kadınlar kategorisinde de yeni Trap KKTC rekoru kaydedildi.

Olimpik Trap ve Skeet atıcılık branşlarında genç atıcıların sayısında görülen artış, Atıcılık Federasyonunun üye kulüpleri ile birlikte ülkemiz sporuna sahip çıkma adına alt yapıya gösterilen önemi yansıtmaktadır.

Gençlerimizin uluslararası deneyimlerini geliştirmek ve yurtdışı müsabaka tecrübelerini arttırmak amacıyla Atıcılık Federasyonu, pandemi şartlarına göre özellikle İngiltere’de düzenlenecek uluslararası gençler müsabakasına katılım çerçevesinde girişimler başlattı.”

Atıcılık FederasyonuTrap Girne Kupasısonuçları şöyle:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Ahmet PARALİK (BoğaztepeA.A.Birliği) 107-F/38 Puan

2-Volkan SÖNMEZ (BellapaisA.A.Birliği) 113-F/36 Puan

3-Hasan EYLENCELİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 109-F/30 Puan

4-Ali GİRİTLİ (BellapaisA.A.Birliği) 108-F/28 Puan

5-Ozan CİNER (BoğaztepeA.A.Birliği) 105-F/23 Puan

6-Şevki KUNNA (BellapaisA.A.Birliği) 103-F/12 Puan

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Bora HACI (Gönyeli A.A.Kulübü) 101 Puan

2-Osman BENLİ (Gönyeli A.A.Kulübü) 99 Puan

3-Tunç CANKUT (Gönyeli A.A.Kulübü) 97 Puan

KADINLAR

1-Ebru EMİROĞLU (BellapaisA.A.Derneği) 64 Puan REKOR

GENÇ ERKEKLER

1-Öskan UZUNSAF (Cihangir A.A.Birliği) 97 Puan

2-Tan PARALİK (BoğaztepeA.A.Birliği) 87 Puan

3-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A.A.Kulübü) 87 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Emir EMİRZADEOĞULLARI (GazimağusaA.A.Birliği) 90 Puan

2-Ahmet GULLE (Gönyeli A.A.Birliği) 87 Puan

3-Cemal PARALİK (HamitköyA.A.Birliği) 78 Puan

4-Yılmaz CİHANLI (Cihangir A.A.Birliği) 44 Puan

TAKIM

1- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ

Volkan SÖNMEZ /Ali GİRİTLİ / Mehmet MAVİDENİZ

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ

Ahmet PARALİK / Ozan CİNER / Ahmet ARKOÇ

3- GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ

Hasan EYLENCELİ / Cemal DAYI / Osman BENLİ

