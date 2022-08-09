Girne Amfi Tiyatro, cimnastikseverleri sığmadı

KKTC Cimnastik Fedarasyonunun, Birinci Global’in ana sponsorluğunda düzenlediği “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali” halktan büyük ilgi gördü.

Girne Amfi Tiyatro’da yapılan ve 6 saati aşkın bir süre devam eden festivalde sahneye çıkan yaklaşık 1000 çocuğu, 6 – 7 bin kişi izledi. Saat 18.30’da başlayan ve saat 24.00’te sona eren gecede Girne Amfi Tiyatroda cimnastik festivalini izleyip ayrılan izleyicilerin yerlerini sürekli yeni izleyiciler doldurdu.

Zaman zaman gecenin sunucularından Togay Menekşeli’nin yönlendirmeleri ile Girne Amfi Tiyatroda cep telefonları ile yapılan ışık gösterileri ise geceye ayrı bir renk kattı.



