GHE artık şehrin uslu çocuğu değil

Girne Halk Evi kulübü yeni sezona yönelik hedefleri ile ilgili olarak kulüp lokalinde bir basın toplantısı düzenledi.

Girne Halk Evi’nin basın toplantısında kulüp başkanı Veli Esendağlı, yönetici İsmail Mıstıkoğlu ve teknik direktör Emre Perçinci konuşma yaptılar.

Esendağlı: Hedefleri olan bir kulübüz

“Girne Halk Evi olarak Süper Ligde olması gereken bir kulübüz. Kulüp lokalimizi yenileyerek yol çıktık. Girne Halk Evi olarak Süper Lige çıkmayı da başardık.

Girne Halk Evi hedefleri olan bir kulüptür. Ben Girne Halk Evi genel kurulunda camiamıza sözler verdim. 3 yıllığına göreve geldim. 3 yıl içerisinde 2 şampiyonluk ve 1 kupa şampiyonluğu isterim.

Bu hedef doğrultusunda uzun vadeli bir hoca seçimini yaptık. Emre Perçinci’yi bu nedenle seçtik. Minik takımımızdan, A Takımımıza kadar tüm futbol şubemiz ondan sorulacak. Takımla ilgili her şey teknik heyetten sorulacak.

İlk yılımızda ilk 5’i hedefleyip, şampiyon kadromuzu oluşturacağız. İsmail Mıstıkoğlu’nu da bu nedenle göreve getirdik. O da bize büyük güç kattı.

Hocamız ve İsmail Mıstıkoğlu’nun istediği transferleri de biz yönetim kurulu olarak gerçekleştireceğiz. Transferde ince eleyip, sık dokuyacağız.

Merit Alsancak Yeşilova ile Salih ve Esin’in bonservisleri konusunda anlaştık. Transfer politikamızı da ona göre oluşturacağız. Yabancı futbolcu sayısının 1’e düşürülmesine karşıydık. 21 yaş altı futbolcu konusunda da yanlış yapıldı. Bunlardan dolayı yerli futbolcular ve kulüpleri astronomik paralar istemeye başladılar.”

İsmail Mıstıkoğlu: Başkanın hayalleri doğrultusunda buradayız

“Veli başkanla, rahmetlik abisinden doğan bir yakınlığımız ve 2 yıldır bir dostluğumuz vardır. Girne Halk Evi çok mütevazi kişilerin yer aldığı bir camiadır. Bu nedenle de Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı’nın gölgesinde kaldır.

Başkandaki hırs beni cezbetti. 6 yıllık da bir hedef koydu. Gönyeli’de yıllarca büyük uğraşlar verdim ve çok yıprandım. Zaten Ozanköy’e taşınma planım vardır.

Transferde en isabetli futbolcuları transfer edeceğiz. Girne Halk Evi artık şehrin uslu çocuğu değildir. Bunu tüm futbol camiası böyle bilsin. Her platformda da sesi çıkacak. Hedefimiz play out oynamasın değildir. Zirvedir. Biz başkanın hayalleri doğrultusunda buradayız. Bizi zor durumda bırakmayan transferler gerçekleştireceğiz.

Heyecanlıyız. 21 yaşında yaşadığım heyecanı, şu anda da yaşarım. Girne Halk Evi’ne de lig ve kupa şampiyonluklarını getireceğiz.”

Emre Perçinci: Çok iddialıyız

“Girne Halk Evi’ne geldiğimde bana karşı duyulan güveni gördüm. Yapmak istediklerimizi yapabileceğimizi gördük.

İsmail Mıstıkoğlu’nun bizlerle olması büyük bir güvendir. Kısa vadeli ve uzun vadeli planlarımız vardır. Kısa vadeli planlarımıza göre transfer gerçekleştireceğiz. Girne Halk Evi’ne transferi yaparken, geleceği de düşüneceğiz. Kendi oyuncumuzu ve teknik adamımızı da yetiştirecek bir yapı kuracağız. Başkan bize bu güveni vermektedir.

26 Ağustos Çarşamba günü sezonu açıp, 12 Eylül’de Merit Alsancak Yeşilova ile ilk hazırlık maçımızı yapacağız. 2 kez de kamp gerçekleştireceğiz.

Yabancı futbolcu sayısının 1’e düşmesi yeni çıkmış bir takım olarak bizi olumsuz etkileyecektir. Transfer piyasasının çok yüksek olması bizim hatalarımız kadar oyuncuların da beklentilerinden dolayıdır.

Biz çok iddialıyız. Ligde zirve hedefinde olup, zirve yarışı içerisinde olacağız. Kupa finalinde de yer alacağız.”