GG’de imzalar atıldı

Süper lig takımlarından China Bazaar Gençlik Gücü daha önceden anlaştığı futbolculara dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attırdı.
Gençlik Gücü yöneticisi Suat Erosal eşliğinde Mert Ateş,Çağrı Kıral,Mustafa Sakallı ve Can Aroğlu, attıkları imzalarla resmen Gençlik Gücü’lü oldular.
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